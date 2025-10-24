DAX24.231 +0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -1,0%Nas23.209 +1,2%Bitcoin94.683 -0,1%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

24.10.25 16:35 Uhr

===

S O N N T A G, 26. Oktober 2025

- MY/Asean Gipfel

- EU/Beginn der Winterzeit

M O N T A G, 27. Oktober 2025

Wer­bung

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

zuvor: 87,7

Lagebeurteilung

zuvor: 85,7

Geschäftserwartungen

zuvor: 89,7

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"

Wer­bung

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,

Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige

Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,

USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

Wer­bung

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 10:36 ET (14:36 GMT)