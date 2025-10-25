Chifeng Jilong Gold Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,55 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,21 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,68 Milliarden HKD ausgewiesen.

