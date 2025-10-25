Chifeng Jilong Gold Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Chifeng Jilong Gold Mining hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,55 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,21 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,68 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chifeng Jilong Gold Mining
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chifeng Jilong Gold Mining
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
Analysen zu Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
Keine Analysen gefunden.