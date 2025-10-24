DAX24.231 +0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -1,0%Nas23.209 +1,2%Bitcoin94.683 -0,1%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold4.129 +0,1%
WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW)

24.10.25 16:35 Uhr

===

M O N T A G, 3. November 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

RatingDog/S&P Global Oktober

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 08.30 CH/Verbraucherpreise Oktober

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/Bauausgaben September

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

- JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland

D I E N S T A G, 4. November 2025

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten-

und Pressekonferenz)

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q

- RU/Börsenfeiertag Russland

M I T T W O C H, 5. November 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global Oktober

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q

(10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK)

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 6. November 2025

06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate

07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen

Rats sowie geldpolitischer Bericht

*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 7. November 2025

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Handelsbilanz November

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 10:35 ET (14:35 GMT)