Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag verlustreich

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 54,35 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,4 Prozent auf 54,35 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,15 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.394 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR ausweisen wird.

