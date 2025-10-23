DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Kursabschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 54,45 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 54,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 53,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.638 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 63,55 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 16,71 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,78 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,665 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

