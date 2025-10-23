DAX24.116 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.105 +0,3%
Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Vormittag zu

23.10.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 55,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Siltronic AG
55,00 EUR 0,15 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 55,35 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 55,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.048 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 12,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 42,73 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
