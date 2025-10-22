Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag tiefer

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,10 EUR. Bisher wurden heute 20.562 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 42,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Aktie aus.

