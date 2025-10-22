DAX24.320 ±-0,0%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.169 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,14 +0,8%Gold4.062 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag tiefer

22.10.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
55,70 EUR -1,30 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,10 EUR. Bisher wurden heute 20.562 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 42,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Siltronic-Aktie klettert dank Kaufempfehlung auf Zwölfmonatshoch

Siltronic: Neubewertung könnte anstehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen