Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 55,80 EUR ab.

Um 09:03 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 55,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 55,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.287 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 13,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,19 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

