Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

21.10.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
59,00 EUR 0,30 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 59,15 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 59,20 EUR. Bei 58,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 8.401 Siltronic-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 63,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). 7,44 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 46,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
