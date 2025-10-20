Siltronic Aktie News: Anleger decken sich am Montagvormittag mit Siltronic ein

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,7 Prozent auf 58,20 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 58,20 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,90 EUR an. Mit einem Wert von 59,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.993 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,55 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 9,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 45,53 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,665 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

