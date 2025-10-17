Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 53,85 EUR nach.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 53,85 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,25 EUR nach. Bei 54,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 25.004 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,01 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,690 EUR einfahren.

