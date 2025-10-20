Siltronic Aktie News: Siltronic schießt am Montagnachmittag hoch

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,7 Prozent auf 58,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 8,7 Prozent auf 58,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 59,90 EUR. Bei 59,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.588 Siltronic-Aktien.

Bei 63,55 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,17 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,70 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,04 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,32 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR einfahren.

