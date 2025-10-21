DAX24.229 -0,1%Est505.678 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -5,7%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.685 -2,4%Euro1,1624 -0,2%Öl60,99 +0,1%Gold4.267 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
Enviri Corporation: Nachhaltige Lösungen gesucht: Ein Unternehmen im Wandel der Kreislaufwirtschaft Enviri Corporation: Nachhaltige Lösungen gesucht: Ein Unternehmen im Wandel der Kreislaufwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

OTS: Munich Private Equity / Munich Private Equity zahlt mit acht weiteren ...

21.10.25 10:19 Uhr

Munich Private Equity zahlt mit acht weiteren Fonds an Privatanleger

aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/), der

Wer­bung

Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt Anfang Dezember

acht weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Die Höhe der

Ausschüttung beträgt je nach Private-Equity-Dachfonds bis zu 20 Prozent. Die

Anzahl der Auszahlungen im Jahr 2025 steigt damit auf 18 mit einem Volumen von

insgesamt 130 Millionen Euro.

Die folgenden Private-Equity-Dachfonds* zahlen am 9. Dezember aus:

Wer­bung

Asia I: 15 Prozent

China III: 10 Prozent

China IV: 15 Prozent

India I: 10 Prozent

India III: 15 Prozent

Secondary III: 10 Prozent

Secondary IV : 15 Prozent

Secondary V: 20 Prozent

"Insgesamt 18 Auszahlungen mit einem Volumen von 130 Millionen Euro im Jahr 2025

belegen, dass wir mit unseren Fonds auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Wer­bung

stabile Rückflüsse generieren können", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender

von Munich Private Equity. "Während viele Marktteilnehmer in den größeren

Segmenten auf Exits warten, profitieren unsere Anleger immer stärker vom

Investitionsfokus auf den Lower Mid-Market mit seiner stabileren

Rückflussdynamik."

Anlegerinnen und Anleger der beiden Fonds Asia I und Secondary III erreichen mit

den kommenden Auszahlungen die Gewinnschwelle. India I und III haben diese

bereits deutlich überschritten. Alle genannten Private-Equity-Dachfonds befinden

sich in der so genannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden

Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert,

sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

Mit 18 Auszahlungen im Jahr 2025 erreicht Munich Private Equity erneut ein hohes

Ausschüttungsniveau und bestätigt die konstante Entwicklung der vergangenen

Jahre.

*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet -

vollständig lauten diese:

RWB Asia I (RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG i.L.)

RWB China III (RWB Special Market GmbH & Co. China III KG i.L.)

RWB China IV (RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.)

RWB India I (RWB Special Market GmbH & Co. India I KG i.L.)

RWB India III (RWB Special Market GmbH & Co. India III KG i.L.)

RWB Secondary III (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG i.L.)

RWB Secondary IV (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary IV KG i.L.)

RWB Secondary V (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V geschlossene

Investment-KG i.L.)

Über Munich Private Equity

Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine

Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen

Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über

sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die

Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen

Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der

erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)

Pressekontakt:

Philipp Klöckner

Tel.: 089/6666 94-565

E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag

Bastian Riccardi

Tel.: 089/6666 94-571

mailto:bastian.riccardi@mpe.ag

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/6141902

OTS: Munich Private Equity