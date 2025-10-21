DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag schwächer

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 57,35 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,8 Prozent auf 57,35 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 57,35 EUR. Bei 58,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.284 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 44,73 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,665 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

