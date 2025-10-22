Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 55,45 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,6 Prozent auf 55,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 54,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.869 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 63,55 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 12,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Siltronic-Aktie klettert dank Kaufempfehlung auf Zwölfmonatshoch

Siltronic: Neubewertung könnte anstehen