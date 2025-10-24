DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Siltronic Aktie News: Siltronic springt am Freitagnachmittag an

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 6,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Siltronic AG
58,65 EUR 3,65 EUR 6,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 58,30 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.602 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 63,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,63 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,665 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

