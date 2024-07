Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

So entwickelt sich Siltronic

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Wert von 75,45 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 75,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 75,30 EUR. Mit einem Wert von 75,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.203 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. 24,59 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 404,40 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 343,50 Mio. EUR.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,263 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

