Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 41,00 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 41,00 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,16 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 3.962 Stück.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,93 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,120 EUR je Siltronic-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,715 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

