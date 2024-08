Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 73,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 73,40 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,85 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.930 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 7,15 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,642 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen