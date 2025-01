Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 44,12 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 44,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.775 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 93,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,08 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 24.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

