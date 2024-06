Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 77,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 77,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 77,00 EUR. Bei 77,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. 22,08 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,44 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,647 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 02.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich in Rot