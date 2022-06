Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Plus

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 80,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 80,40 EUR. Bei 80,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.479 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2021 markierte das Papier bei 145,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 44,62 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (77,50 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 417,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 316,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,46 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

