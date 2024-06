Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag tiefer

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 75,75 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 75,75 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 75,75 EUR. Bei 76,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 239 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 19,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 66,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 13,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,647 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück