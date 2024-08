Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 73,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 73,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 73,00 EUR. Bei 73,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.086 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. 28,77 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,15 EUR am 05.08.2024. Mit Abgaben von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,00 EUR an.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,725 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

