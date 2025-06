Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag leichter

Siltronic im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,04 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 38,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 37,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.781 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 18,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,579 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

