Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 75,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 75,10 EUR. Bei 74,80 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.148 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Mit einem Zuwachs von 25,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,644 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

