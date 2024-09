Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Kurs von 67,20 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Bei der Siltronic-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,20 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 67,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 66,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 3.395 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2024 Kursverluste bis auf 65,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 2,23 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 351,30 Mio. EUR, gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,98 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,872 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr angefallen

Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus