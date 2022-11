Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Um 04:22 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 79,00 EUR. Bei 79,75 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.552 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,80 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 44,68 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 52,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,75 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 417,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 371,60 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

