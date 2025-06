Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Donnerstagmittag

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 36,74 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 36,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 36,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,78 EUR. Bisher wurden heute 7.731 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 115,30 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,90 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,132 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,579 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

