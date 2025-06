Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 36,76 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 36,76 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,76 EUR nach. Bei 36,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 874 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,18 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 345,80 Mio. EUR gegenüber 343,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,579 EUR je Aktie aus.

