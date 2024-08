Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 75,70 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 75,70 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,95 EUR an. Bei 75,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.187 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 24,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 11,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,725 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

