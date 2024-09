Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,25 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 69,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 69,80 EUR. Bei 68,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 23.669 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 35,74 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,70 EUR ab. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,872 EUR je Siltronic-Aktie.

