Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Kurs von 44,78 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,78 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 45,20 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 44,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,64 EUR. Zuletzt wechselten 24.012 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 93,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 42,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,681 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,60 EUR.

Am 24.10.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Siltronic-Aktie.

