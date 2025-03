Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 46,40 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 46,40 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,16 EUR nach. Bei 47,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.587 Siltronic-Aktien.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 89,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR am 04.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 06.03.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,12 Prozent auf 360,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,139 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

