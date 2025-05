Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 38,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 38,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,76 EUR. Bisher wurden heute 17.464 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 51,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,121 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345,80 Mio. EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siltronic.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,500 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

