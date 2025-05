Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag billiger

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 37,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 37,20 EUR. Bei 37,20 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 708 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 112,63 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,121 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,500 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

