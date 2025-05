Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt am Vormittag Tendenz

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 36,94 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 36,94 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 36,94 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 36,94 EUR. Bei 36,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. 114,13 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 13,37 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,416 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

