Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 73,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 73,50 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 73,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.895 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Mit Abgaben von 9,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 02.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404,40 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

