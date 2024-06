Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 72,65 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,65 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 72,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 256 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 02.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 343,50 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 404,40 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

