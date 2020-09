Siltronic-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Siltronic

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 74,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 74,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.976 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2020 bei 109,10 EUR. Bei 46,56 EUR fiel das Papier am 23.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siltronic-Aktie. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 6,25 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Die Siltronic AG gehört zu den größten Herstellern von Wafern aus Reinstsilicium für die Halbleiterindustrie weltweit und produziert Siliziumwafer mit Durchmessern von bis zu 300 mm. Diese bilden die Grundlage für die moderne Mikro- und Nanoelektronik. Das Produktportfolio umfasst neben den verschiedenen Wafer-Formen poliert, epitaxiert und annealed auch weitere Spezialanfertigungen, mit denen das Unternehmen speziell auf die Wünsche seiner Kunden eingehen kann. So bietet Siltronic unter anderem Artikel mit unterschiedlichem Durchmesser, Schichten und Oberflächenbeschaffenheit an. Die Produkte werden schließlich in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen oder Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche eingesetzt. Zu den Partnern des Unternehmens zählt beispielsweise Samsung, mit dem Siltronic ein Joint Venture in Singapur unterhält. Die Siltronic AG hält sowohl Produktions- als auch Verkaufsstellen in Europa, den USA und Asien.

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Studie und Speicherpreise geben Siltronic-Aktien Rückenwind

Credit Suisse hebt Siltronic auf 'Outperform' - Siltronic-Aktie im Aufschwung

Siltronic-Aktie dreht ins Minus: Siltronic profitiert von Digitalisierung - Vorsichtiger für das zweite Halbjahr

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic