Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittwochvormittag nach

Um 22.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 75,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 75,80 EUR. Bei 76,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.224 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2021. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 47,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 75,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 0,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 124,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,67 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,92 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Siltronic am 28.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,46 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

