Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 66,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:50 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.931 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,872 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

