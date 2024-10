Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Mittwochvormittag

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 60,50 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 60,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 60,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 365 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,55 EUR am 22.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 1,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,846 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren angefallen

Börse Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus