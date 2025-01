Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 43,74 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 43,74 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,54 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,18 EUR. Bisher wurden heute 63.534 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 92,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 23.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,57 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 24.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,21 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

