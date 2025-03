Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Montagvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 47,00 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 47,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 47,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.314 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 86,85 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 84,79 Prozent wieder erreichen. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Aktie aus.

