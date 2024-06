Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 72,55 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 72,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 73,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,30 EUR. Bisher wurden heute 26.694 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 29,57 Prozent wieder erreichen. Bei 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 8,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,644 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 02.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 2,20 EUR je Aktie vermeldet. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

