Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Kurs von 42,14 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 42,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 42,78 EUR. Bei 41,14 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 129.187 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 345,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verloren

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

Analystenkommentar setzt Siltronic-Aktie weiter unter Druck