Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 41,90 EUR nach.

Um 09:00 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 41,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,90 EUR. Zuletzt wechselten 62 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 88,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 30,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,816 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

