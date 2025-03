Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 47,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,14 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,52 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,80 EUR. Bisher wurden heute 1.123 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. 83,71 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 360,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,139 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich freundlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter