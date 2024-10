Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 59,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 59,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 58,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 6.722 Stück.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 36,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 58,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,622 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,846 EUR je Siltronic-Aktie.

